Анисимов принес «Чикаго» победу над «Колорадо»

Российский форвард забросил седьмую шайбу в сезоне.
«Чикаго» выиграл у «Колорадо» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Победный гол в третьем периоде забил форвард «черных ястребов» Артем Анисимов с передачи Патрика Кейна.
Теперь на счету 30-летнего российского форварда 17 (7+10) очков в 34 матчах сезона.
Голкипер «лавин» Семен Варламов провел матч в запасе, а защитник Никита Задоров не был заявлен на игру.
«Чикаго» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в Центральном дивизионе. У «Колорадо» осталось 44 очка и третья позиция.
В своих следующих матчах 22 декабря «Колорадо» сыграет в гостях с «Аризоной», а «Чикаго» на следующий день примет «Флориду».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Колорадо» – «Чикаго» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
Голы: Комфер – Дебрикант, Анисимов.