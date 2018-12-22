Анисимов принес «Чикаго» победу над «Колорадо»

Хоккей 22 декабря 2018 08:15 Автор: Липкин Антон

Российский форвард забросил седьмую шайбу в сезоне.

«Чикаго» выиграл у «Колорадо» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Победный гол в третьем периоде забил форвард «черных ястребов» Артем Анисимов с передачи Патрика Кейна.

Теперь на счету 30-летнего российского форварда 17 (7+10) очков в 34 матчах сезона.

Голкипер «лавин» Семен Варламов провел матч в запасе, а защитник Никита Задоров не был заявлен на игру.

«Чикаго» одержал третью победу подряд и занимает шестое место в Центральном дивизионе. У «Колорадо» осталось 44 очка и третья позиция.

В своих следующих матчах 22 декабря «Колорадо» сыграет в гостях с «Аризоной», а «Чикаго» на следующий день примет «Флориду».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Колорадо» – «Чикаго» – 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)

Голы: Комфер – Дебрикант, Анисимов.