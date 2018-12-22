Дамба может пропустить концовку сезона

Хоккей 22 декабря 2018 08:35 Источник: TSN Автор: Липкин Антон

Канадец получил травму в матче с «Калгари».

Защитник «Миннесоты» Мэтт Дамба получил травму, которая требует хирургического вмешательства, сообщает TSN.

Точные сроки возвращения 24-летнего канадца в состав «дикарей» не называются, однако не исключено, что игроку придется пропустить всю оставшуюся часть сезона.

Дамба получил повреждение в прошлую субботу в матче с «Калгари». На 40-й секунде он подрался с форвардом «огоньков» Мэттью Ткачуком, но завершил игру только после первого периода.

Отметим, что нынешний сезон стал первым для Дамбы после подписания 30-миллионого контракта на пять лет.

В 32 матчах регулярного чемпионата на его счету 22 (12+10) очка.