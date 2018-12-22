Пол Постма: «Ак Барсу» нужно давить на педаль газа до конца, а не уходить в оборону всей командой

«Ак Барс» победил «Трактор».
Защитник «Ак Барса» Пол Постма прокомментировал игру с «Трактором» (5:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
«Нам нельзя прекращать играть в свой хоккей при любом счете, – приводит «Р-Спорт» слова Постмы. – Нужно давить на педаль газа до конца, а не уходить в оборону всей командой. Сегодня это едва не помешало нам».
Напомним, 29-летний канадец вернулся в состав «Ак Барса» после того, как пропустил два предыдущих матча.
В нынешнем сезоне на счету Постмы 22 (7+15) очка при показателе полезности «+16» и четырех минутах штрафа.
В своем следующем матче 24 декабря «Ак Барс» сыграет в гостях с минским «Динамо».