«Авангард» обменял Якимова в «Северсталь»

Хоккей 22 декабря 2018 12:48 Источник: ХК «Авангард» Автор: Липкин Антон

Форвард провел за «ястребов» пять матчей.

Форвард «Авангарда» Богдан Якимов продолжит карьеру в «Северстали», сообщает официальный сайт «ястребов». 24-летний нападающий обменян на денежную компенсацию.

Якимов перешел в «Авангард» из «Нефтехимика» в конце ноября и провел за команду пять матчей, в которых не отметился набранными очками и заработал показатель полезности «–2». До этого в нынешнем сезоне он набрал 3 (1+2) очка в 27 матчах за «Нефтехимик».

Воспитанник «Нефтехимика» вернулся в Россию в декабре 2015 года после того, как провел полтора сезона в системе «Эдмонтона».

В субботу «Северсталь» сыграет в гостях с «Салаватом Юлаевом».