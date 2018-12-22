Евгений Кузнецов: Намного легче играть, когда все находятся там, где должны - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 13:27Источник: NHLАвтор: Липкин Антон

    Евгений Кузнецов: Намного легче играть, когда все находятся там, где должны

    «Вашингтон» выиграл у «Баффало», на счету Кузнецова голевая передача.

    Форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов после победы над «Баффало» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ прокомментировал взаимодействие с партнерами.

    «Мы хорошо понимаем друг друга, знаем где должны находиться, – приводит слова Кузнецова официальный сайт лиги. – Вообще мы просто стараемся выполнять тренерский план. Намного легче играть, когда все находятся там, где должны».

    Напомним, победный гол за семь минут до конца игры забил форвард Том Уилсон с передачи Кузнецова.

    Теперь на счету 26-летнего российского нападающего 32 (7+25) очка в 28 матчах сезона.

    «Вашингтон» набрал 45 очков и продолжает лидировать в Столичном дивизионе.

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