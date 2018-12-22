Джон Торторелла: Нельзя обращать внимание на шумиху с контрактами Бобровского и Панарина

Хоккей 22 декабря 2018 13:34 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

Оба игрока могут стать неограниченно свободными агентами после окончания сезона.

Главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла высказался о том, как на игре голкипера Сергея Бобровского и форварда Артемия Панарина складывается ситуация с завершением их контрактов.

«Мы особо подчеркивали, что нельзя обращать внимание на всю эту шумиху, – приводит слова Тортореллы официальный сайт НХЛ. – У нас состоялась очень важная встреча перед началом сезона. Я не буду пересказывать вам все то, о чем там шла речь, но там все говорили откровенно. Мы заложили основы, благодаря которым команда играет в течение всего сезона.

В этом сезоне мы с Бобом больше общались. Я старался делать это чаще, потому что сложившаяся ситуация для него непривычна».

Напомним, контракты Бобровского и Панарина завершаются в июне 2019 года, после чего они могут стать неограниченно свободными агентами.

«Коламбус» набрал 41 очко в 34 матчах и занимает второе место в Столичном дивизионе.