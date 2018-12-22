Владимир Крикунов: С таким календарем игроки могут только деградировать

Хоккей 22 декабря 2018 14:19 Источник: ХК «Амур» Автор: Липкин Антон

Московское «Динамо» обыграло «Амур» в Хабаровске.

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал победу над «Амуром» (2:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ в Хабаровске.

«При таких календаре и перелетах игроки могут только деградировать, – сказал Крикунов на пресс-конференции. – Они не могут добавить в мастерстве. Им бы хотя бы в себя прийти от таких игр.

Игра была равная, шла до гола. Нам повезло, что мы использовали это большинство. Благодарен ребятам за хорошую работу. Тем более третья игра на выезде. Вратарь наш (Иван Бочаров) сработал хорошо, особенно в конце выручил. У «Амура» было много моментов, но мы сегодня были счастливее».

Напомним, на 35-й минуте счет открыл форвард Дмитрий Кагарлицкий, а за две секунды до конца игры вторую шайбу в пустые ворота отправил нападающий Даниил Тарасов. Голкипер бело-голубых Иван Бочаров отразил все 26 бросков по своим воротам.

«Динамо» одержало четвертую победу подряд и остается на шестом месте в Западной конференции.