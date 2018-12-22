Николай Борщевский: Мы не смогли забить в большинстве, а «Динамо» использовало свой шанс

«Амур» проиграл московскому «Динамо».
Главный тренер «Амура» Николай Борщевский оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (0:2) в Хабаровске.
«Была трудная игра, – сказал Борщевский на пресс-конференции. – У нас также был тяжелый выезд: Китай, Сибирь. Несмотря на это, ребята полностью отдавались игре. Была высокая самоотдача, вытаскивали из себя все силы.
Также согласен, что игра была до гола. Мы не смогли забить в большинстве, а противник свой шанс использовал. У нас и в первом периоде были хорошие моменты для взятия ворот. Где-то действительно не повезло, и не смогли забить».
Напомним, на 35-й минуте счет открыл форвард Дмитрий Кагарлицкий, а за две секунды до конца игры вторую шайбу в пустые ворота отправил нападающий Даниил Тарасов. Голкипер бело-голубых Иван Бочаров отразил все 26 бросков по своим воротам.