«Сибирь» на своем льду уступила «Адмиралу»

Хоккей 22 декабря 2018 16:11 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Адмирала» обыграли «Сибирь» в выездном матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:1.

В составе дальневосточного клуба заброшенными шайбами отметились Никита Феоктистов (7-я минута), Константин Глазачев (20), Денис Вихарев (40) и Сергей Коньков (55). У новосибипской команды отличился Николай Демидов (25).

После этой победы «Адмирал», набрав 22 очка, располагается на 13-м месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Сибирь», имея в активе 32 балла, занимает 11-ю строчку.

Следующий матч «Адмирал» проведет на выезде против «Барыса», а «Сибирь» сыграет в гостях с «Авангардом».