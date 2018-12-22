Майк Бэбкок: Нюландеру нужно работать, биться, завоевывать место под солнцем

Хоккей 22 декабря 2018 16:30 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает, что нападающий «Мэйпл Лифс» Уильям Нюландер набирает форму, но ему нужно еще несколько недель.

- Конечно, хотелось, чтобы все складывалось удачнее, но я и не думал, что это произойдет. Я считаю, что ему еще нужно пару недель. Мы с ним часто говорили об этом. Не нужно копаться у себя в голове, расстраиваться. Надо работать, выигрывать единоборства, играть проще, короткими сменами, и каждый день работать над собой.

Он пропустил сборы и начало сезона. Ему надо было решить свои проблемы. Он их решил, и теперь должен набрать форму и играть. Можно расстраиваться, быть недовольным собой. Что еще говорят в таких случаях? Но все это пустая трата времени и сил. Он играет в НХЛ, надо радоваться этому. Нужно работать, биться, завоевывать место под солнцем. Никого это не удивляет. Никого. Я не переживаю. Надо засучить рукава и играть, - передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ со ссылкой на TSN Radio 1050.

Напомним, что первый матч в текущем сезоне Нюландер провел 6 декабря против «Детройта». После семи игр чемпионата на счету 22-летнего форварда две голевые передачи в матче с «Каролиной».