Майк Бэбкок: Нюландеру нужно работать, биться, завоевывать место под солнцем - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 16:30Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

    Майк Бэбкок: Нюландеру нужно работать, биться, завоевывать место под солнцем

    Тренер «Торонто» Майк Бэбкок считает, что нападающий «Мэйпл Лифс» Уильям Нюландер набирает форму, но ему нужно еще несколько недель.

    - Конечно, хотелось, чтобы все складывалось удачнее, но я и не думал, что это произойдет. Я считаю, что ему еще нужно пару недель. Мы с ним часто говорили об этом. Не нужно копаться у себя в голове, расстраиваться. Надо работать, выигрывать единоборства, играть проще, короткими сменами, и каждый день работать над собой.

    Он пропустил сборы и начало сезона. Ему надо было решить свои проблемы. Он их решил, и теперь должен набрать форму и играть. Можно расстраиваться, быть недовольным собой. Что еще говорят в таких случаях? Но все это пустая трата времени и сил. Он играет в НХЛ, надо радоваться этому. Нужно работать, биться, завоевывать место под солнцем. Никого это не удивляет. Никого. Я не переживаю. Надо засучить рукава и играть, - передает слова Бэбкока официальный сайт НХЛ со ссылкой на TSN Radio 1050.

    Напомним, что первый матч в текущем сезоне Нюландер провел 6 декабря против «Детройта». После семи игр чемпионата на счету 22-летнего форварда две голевые передачи в матче с «Каролиной».

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