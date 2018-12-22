Уильям Нюландер: Мое нынешнее состояние начинает сводить меня с ума

Хоккей 22 декабря 2018 16:35 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Торонто» Уильям Нюландер поделился мнением о своей игре в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.

- Я чувствовал себя свежее в самом начале, но сейчас мне довольно тяжело. Я должен вернуться в состояние двухнедельной давности.

Я понимаю, что мне нужно время, но я хочу играть на достойном уровне. Мое нынешнее состояние начинает сводить меня с ума, я хочу прибавить, - передает слова Нюландера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что первый матч в текущем сезоне Нюландер провел 6 декабря против «Детройта». После семи игр чемпионата на счету 22-летнего форварда две голевые передачи в матче с «Каролиной».

Ранее нападающий подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на $41,4 млн.