Уильям Нюландер: Мое нынешнее состояние начинает сводить меня с ума

Нападающий «Торонто» Уильям Нюландер поделился мнением о своей игре в текущем сезоне регулярного чемпионата НХЛ.
- Я чувствовал себя свежее в самом начале, но сейчас мне довольно тяжело. Я должен вернуться в состояние двухнедельной давности.
Я понимаю, что мне нужно время, но я хочу играть на достойном уровне. Мое нынешнее состояние начинает сводить меня с ума, я хочу прибавить, - передает слова Нюландера официальный сайт НХЛ.
Напомним, что первый матч в текущем сезоне Нюландер провел 6 декабря против «Детройта». После семи игр чемпионата на счету 22-летнего форварда две голевые передачи в матче с «Каролиной».
Ранее нападающий подписал с «Мэйпл Лифс» шестилетний контракт на $41,4 млн.