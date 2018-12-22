«Спартак» в овертайме ретро-матча переиграл «Сочи»

Хоккей 22 декабря 2018 19:20 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Спартака» в овертайме переиграли «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В основное время в составе московского клуба заброшенными шайбами отметились Мартиньш Карсумс (38-я минута) и Андрей Кутейкин (51). У сочинской команды отличились Шон Коллинз (48) и Зият Пайгин (54).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Бен Максвелл (64).

После этой игры «Спартак», набрав 48 очков, располагается на пятой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Сочи», имея в активе 42 балла, занимает седьмое место.

В следующем матче «Спартак» на выезде сыграет против «Северстали», а «Сочи» на своем льду примет «Торпедо».