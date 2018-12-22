ЦСКА обыграл СКА в самом посещаемом матче КХЛ

Хоккей 22 декабря 2018 19:29 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата КХЛ московский ЦСКА в Санкт-Петербурге обыграл местный СКА со счетом 4:1.

У победителей встречи голами отметились Линден Вей (13-я минута), Павел Карнаухов (23), Кирилл Капризов (29) и Янник Хансен (59), а у петербуржцев единственную шайбу забросил Никита Гусев (57).

Стоит отметить, что эта игра стала самой посещаемой в истории КХЛ. С трибун домашнего стадиона «Зенита» за матчем следили 67 770 зрителей. Предыдущий рекорд был установлен 2 декабря 2017 года в противостоянии «Йокерит» – СКА (3:4) – 17 645 зрителей.

Рекордным по посещаемости хоккейным матчем в России стал матч Кубка Первого канала между сборными России и Финляндии (5:0), тогда игру посетил 71 381 зритель.

ЦСКА с 68 очками лидирует в Западной конференции, а СКА в ней же расположился на второй строчке, имея в активе 62 очка.

В следующем матче москвичи 24 декабря примут «Нефтехимик», а петербуржцы на следующий день на выезде сыграют с «Куньлунем».