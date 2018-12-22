«Йокерит» в овертайме переиграл рижское «Динамо»

Хоккей 22 декабря 2018 19:36 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Йокерита» в овртайме переиграли рижское «Динамо» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе рижской команды заброшенными шайбами отметились Линус Виделль (10-я минута) и Лаурис Дарзиньш (35). У финского клуба отличились Брайан О'Нилл (22) и Макс Вярн (40).

В овертайме победный бросок на свой счет записал Виктор Лев.

После этой игры «Йокерит», набрав 57 очков, располагается на третьей строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», имея в активе 37 баллов, занимает девятое место.

В следующем матче финские хоккеисты на своем льду примут московское «Динамо», а рижане на своем льду примут «Нефтехимик».