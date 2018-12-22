Денис Зернов: «Локомотив» похож на «Авангард», но сегодня нам не повезло - Советский спорт
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    • Хоккей22 декабря 2018 20:48Источник: «Советский спорт»Автор: Кузютина Елена

    Денис Зернов: «Локомотив» похож на «Авангард», но сегодня нам не повезло

    Нападающий «Авангарда» Денис Зернов - о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (0:2).

    - Денис, сегодня Омску ни разу не удалось поразить ворота соперника.
    - Моментов имели массу, но ничего не реализовали. Даже не знаю, почему так вышло. Мы старались.

    - Чем занимались накануне матча? Может слишком много тренировались или отдали много эмоций в прошлой игре с "Северсталью"?
    - Подготовка была стандартная, поэтому причина точно не в этом. Да и после матча против Череповца силы были. "Локомотив" - хороший соперник. Они играют в стиле, похожем на наш. Быстрые, бегущие. Вот Ярославль реализовал свои моменты, и нам пришлось отыгрываться. Бросили все силы в нападение, но, к сожалению, не получилось им забить.

    - На матч против ярославцев Боб Хартли какие-то изменения в тактике или игровых моментах делал?
    - Особых изменений не было, только некоторые детали. Например, со вбрасывания мы немного иначе выбегали.

    - В середине игры у вас случилось неприятное столкновение с соперником, в результате которого вы сильно ударились об борт.
    - Стукнулся ключицей. Пока точно не знаю, есть ли последствия этого столкновения. Врачи сейчас посмотрят и скажут все точно.

    - Следующий соперник - "Сибирь". Как играть против этой команды?
    - Мы ни под кого не подстраиваемся, всегда играем в свой хоккей.

    - Как оцените приход в команду Сергея Шумакова? Конкуренция в нападении повысилась?
    - Конечно, ведь он - хороший игрок. Думаю, что усилит нашу команду.

    #зернов денис#хк локомотив#хк авангард#кхл
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