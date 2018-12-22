Денис Зернов: «Локомотив» похож на «Авангард», но сегодня нам не повезло

Хоккей 22 декабря 2018 20:48 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий «Авангарда» Денис Зернов - о поражении в матче регулярного чемпионата КХЛ от «Локомотива» (0:2).

- Денис, сегодня Омску ни разу не удалось поразить ворота соперника.

- Моментов имели массу, но ничего не реализовали. Даже не знаю, почему так вышло. Мы старались.

- Чем занимались накануне матча? Может слишком много тренировались или отдали много эмоций в прошлой игре с "Северсталью"?

- Подготовка была стандартная, поэтому причина точно не в этом. Да и после матча против Череповца силы были. "Локомотив" - хороший соперник. Они играют в стиле, похожем на наш. Быстрые, бегущие. Вот Ярославль реализовал свои моменты, и нам пришлось отыгрываться. Бросили все силы в нападение, но, к сожалению, не получилось им забить.

- На матч против ярославцев Боб Хартли какие-то изменения в тактике или игровых моментах делал?

- Особых изменений не было, только некоторые детали. Например, со вбрасывания мы немного иначе выбегали.

- В середине игры у вас случилось неприятное столкновение с соперником, в результате которого вы сильно ударились об борт.

- Стукнулся ключицей. Пока точно не знаю, есть ли последствия этого столкновения. Врачи сейчас посмотрят и скажут все точно.

- Следующий соперник - "Сибирь". Как играть против этой команды?

- Мы ни под кого не подстраиваемся, всегда играем в свой хоккей.

- Как оцените приход в команду Сергея Шумакова? Конкуренция в нападении повысилась?

- Конечно, ведь он - хороший игрок. Думаю, что усилит нашу команду.