Игорь Никитин: Приятно встречаться с таким соперником в такой атмосфере

Хоккей 22 декабря 2018 21:02 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин подвел итоги выездной встречи регулярного чемпионата КХЛ против СКА (4:1).

- Хороший матч по движению и самоотдаче. Выполнили практически все, что планировали. Совершали ошибки, но компенсировали их самоотдачей. Приятно встречаться с таким соперником в такой атмосфере. Довольны победой.

Естественно, было здорово играть при таком количестве зрителей. Многие наши ребята уже выходили на этот стадион в матче за сборную России. Такие встречи стоят особняком. Да и соперник под стать, - приводит слова Никитина РИА «Новости».

Добавим, что эта встреча стала самой посещаемой в истории КХЛ. С трибун домашнего стадиона «Зенита» за матчем следили 67 770 зрителей.