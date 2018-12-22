Даниил Апальков: Мы хотели победить больше, чем «Авангард»

Хоккей 22 декабря 2018 21:35 Источник: «Советский спорт» Автор: Кузютина Елена

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков - о гостевой победе над «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:0).

- Даниил, как удалось обыграть такой быстрый "Авангард"? Тренер давал вам установку тоже много бегать и атаковать соперника?

- Мы здорово начали. Это помогло нам уйти вперед. У нашей команды был непростой период, когда мы проиграли три матча подряд. Вот с "Барысом" на выезде выиграли пару дней назад и сегодня. Нам очень нужны были эти очки, эта победа. Мы больше хотели победить.

- Значит эмоциональный толчок и нужный настрой вы получили еще в Астане? Или сегодняшняя победа над "Авангардом" слаще?

- Любая победа ценная. Конечно, "Авангард" мастеровитее, поэтому обыграть их было приятно. Получился отличный, зрелищный матч.

- Вам удавалось "вскрывать" омичей за счет контратак. Заранее знали, что хозяева будут много времени проводить в нападении?

- Да. Мы ведь разбираем каждого соперника, готовимся к нему.

- У вас десяток травмированных нападающих. На команде это сильно отражается?

- Все работают вдвойне. Всякое может случиться... Нужно просто в любой ситуации оставаться командой и идти вместе вперед.

- Теперь держите курс на Уфу. Какие козыри у вашего следующего соперника - "Салавата Юлаева"?

- Хорошая команда. Их сила - в атаке. Там достаточно отличных мастеров.