Шайба Дадонова принесла победу «Флориде» в матче с «Детройтом»

Хоккей 23 декабря 2018 01:30 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Флорида» на выезде обыграла «Детройт» со счетом 2:1.

У победителей встречи голами отметились Майк Хоффман (3-я минута) и Евгений Дадонов (17), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Томас Ванек (30).

«Детройт» с 35 очками занимает 11-е место в Восточной конференции, а «Флорида» в ней же расположилась строчкой ниже, имея в активе на одно очко меньше.

В следующем матче «Ред Уингз» 24 декабря на выезде сыграют с «Торонто», а «пантеры» в тот же день встретятся с «Чикаго».