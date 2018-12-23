«Вашингтон» разгромил в гостях «Оттаву». У Овечкина голевая передача (видео)

«Оттава Сенаторз» на своем льду принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч закончился победой гостей со счетом 4:0.
В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Бретт Коннолли, Якуб Врана и Михал Кемпны.
Вратарь «Кэпиталз» Феникс Копли оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.
Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи. Для капитана «Кэпиталз» это передача стала 15-й в сезоне. Всего на счету россиянина 44 (29+15) очка в 35 матчах сезона.
Fire the Niscannon - he's got his 5th of the season! #CapsSens #ALLCAPS pic.twitter.com/5lZrY2C1M7— Washington Capitals (@Capitals) 23 декабря 2018 г.