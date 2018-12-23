«Вашингтон» разгромил в гостях «Оттаву». У Овечкина голевая передача (видео) - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 06:24Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Вашингтон» разгромил в гостях «Оттаву». У Овечкина голевая передача (видео)

    «Оттава Сенаторз» на своем льду принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч закончился победой гостей со счетом 4:0.

    В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Бретт Коннолли, Якуб Врана и Михал Кемпны.

    Вратарь «Кэпиталз» Феникс Копли оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

    Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи. Для капитана «Кэпиталз» это передача стала 15-й в сезоне. Всего на счету россиянина 44 (29+15) очка в 35 матчах сезона.

    #овечкин александр#хк вашингтон кэпиталз#хк оттава сенаторз#нхл
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