«Вашингтон» разгромил в гостях «Оттаву». У Овечкина голевая передача (видео)

«Оттава Сенаторз» на своем льду принимала «Вашингтон Кэпиталз» в рамках регулярного чемпионата НХЛ. Матч закончился победой гостей со счетом 4:0.

В составе победителей шайбы забросили Мэтт Нисканен, Бретт Коннолли, Якуб Врана и Михал Кемпны.

Вратарь «Кэпиталз» Феникс Копли оформил первый шат-аут в карьере, отразив 35 бросков.

Российский форвард «Вашингтона» Александр Овечкин стал автором голевой передачи. Для капитана «Кэпиталз» это передача стала 15-й в сезоне. Всего на счету россиянина 44 (29+15) очка в 35 матчах сезона.

