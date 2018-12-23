«Калгари» проиграл «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Каролину» - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 06:37Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Калгари» проиграл «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Каролину»

    В регулярном чемпионате НХЛ состоялись матчи.

    «Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Дэвид Перрон, который стал автором гола и передачи.

    Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачу. Нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.

    В другом матче «Каролина Харрикейнз» дома проиграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 0:3. Гости одержали третью победу подряд.

    В активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби три результативные передачи. Вратарь гостей Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 38 бросков.

    Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрали.

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