«Калгари» проиграл «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Каролину»

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись матчи.
«Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Дэвид Перрон, который стал автором гола и передачи.
Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачу. Нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.
В другом матче «Каролина Харрикейнз» дома проиграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 0:3. Гости одержали третью победу подряд.
В активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби три результативные передачи. Вратарь гостей Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 38 бросков.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрали.