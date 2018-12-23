«Калгари» проиграл «Сент-Луису», «Питтсбург» обыграл «Каролину»

Хоккей 23 декабря 2018 06:37 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В регулярном чемпионате НХЛ состоялись матчи.

«Калгари Флэймз» на своей площадке уступил «Сент-Луис Блюз» со счетом 1:3. Самым результативным игроком встречи стал форвард победителей Дэвид Перрон, который стал автором гола и передачи.

Российский форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев отметился результативной передачу. Нападающий Владимир Тарасенко очков не набрал.

В другом матче «Каролина Харрикейнз» дома проиграла «Питтсбург Пингвинз» со счетом 0:3. Гости одержали третью победу подряд.

В активе капитана «Питтсбурга» Сидни Кросби три результативные передачи. Вратарь гостей Мэтт Мюррей оформил шат-аут, отразив 38 бросков.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин и форвард «Каролины» Андрей Свечников очков не набрали.