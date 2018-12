Гол Радулова в овертайме принес «Далласу» выездную победу над «Миннесотой» (видео)

«Миннесота Уайлд» на своей площадке принимала «Даллам Старз». Матч закончился победой гостей в овертайме со счетом 2:1.

Российский нападающий «Далласа» Александр Радулов стал автором победной шайбы в овертайме. В составе победителей также отличился капитан Джейми Бенн, у хозяев шайбу забросил Джейсон Цукер.

Для «Миннесоты» это поражение стало четвертым подряд.

10 seconds left in OT, hardly anything left in the tank, @RADUL22 fires home this @EASPORTSNHL winner! #NHL19 pic.twitter.com/9ghbFrQ8ud