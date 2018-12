Илья Ковальчук: Я не забивал 21 матч, поэтому очень хотел отличиться (видео)

Российский форвард «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук оформил дубль и стал автором победой шайбы в овертайме.

«В первом голе все сделал Маззин, он выдал мне отличный пас. Он ждал, ждал, а я открылся и смог бросить в касание. Это было неплохо. Почему я так радостно отпраздновал гол? Я не забивал 21 матч, поэтому очень хотел отличиться. Шайба в овертайме была заброшена уже в конце смены, но я не собирался меняться. Это могло быть моим последним появлением на льду в матче, поэтому я остался.

Была ли сегодняшняя игра той по качеству, на которую я рассчитывал при подписании контракта? Думаю, да. У нас был хороший матч с «Виннипегом», это была серьезная игра с отличным соперником. Мы можем успешно играть с таким оппонентом. Как нападающий, который хочет забивать, мне важно получить шанс сыграть в большинстве. У нашей команды одна из худших в лиге спецбригад, хотя если посмотреть на состав, то мы никак не можем быть так плохи. Мы должны усердно работать на тренировках, чтобы быть лучше в матчах. Сегодня команде это удалось», - цитирует Ковальчука LA Kings Insider.

