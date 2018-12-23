Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Я должен был дать шанс Ковальчуку - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 09:20Источник: LA Kings InsiderАвтор: Сметанникова Дарья

    Главный тренер «Лос-Анджелеса»: Я должен был дать шанс Ковальчуку

    «Лос-Анджелес Кингз» в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» (3:2). Российский форвард «Кингз» Илья Ковальчук стал автором дубль, забив одну шайбу в овертайме.

    Главный тренер «Лос-Анджелеса» Уилли Дежарден прокомментировал игру Ковальчука.

    «Илья очень активно работал вне льда. Было видно, что ему важна каждая смена, он горел желанием выйти на лед. Он был хорош, забил два важных гола. Было приятно, что мы реализовали большинство, да и шайба в овертайме — это тоже было здорово.

    Я должен был попытаться дать ему шанс показать, что он готов играть. Чувствовал, что нужно дать ему дополнительное время, дополнительную возможность проявить себя. Например, в овертайме. Я мог бы выпустить ещё кого-нибудь, но выпустил его, потому что он заслужил шанс», - цитирует Дежардена La Kings Insider.

    #ковальчук илья#хк лос-анджелес кингз#нхл#хк сан-хосе шаркс
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