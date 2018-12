Александр Радулов: Здорово, что «Далласу» удалось заработать дополнительное очко (видео)

Российский форвард «Далласа» Александр Радулов стал автором победной шайбы в овертайме.

«Я очень устал. На последних секундах овертайма мы убежали вдвоём на одного соперника, поэтому необходимо было доиграть этот эпизод до конца. На самом деле я должен был смениться гораздо раньше, но в концовке стоял выбор: убежать в хорошую контратаку или поехать на скамейку.

Думаю, в целом это была равная игра. «Миннесота» — довольно крепкий соперник. Оба вратаря были на высоте, но в концовке у нас появилось немало хороших шансов. Атаки «Далласа» сменялись атаками «Миннесоты», игра шла практически без средней зоны. Здорово, что нам удалось заработать дополнительное очко за победу в овертайме, поскольку мы играли с соперником по дивизиону. Думаю, что «Даллас» проделал хорошую работу», - цитирует Радулова пресс-служба клуба.

10 seconds left in OT, hardly anything left in the tank, @RADUL22 fires home this @EASPORTSNHL winner! #NHL19 pic.twitter.com/9ghbFrQ8ud