Кучеров стал первой звездой дня НХЛ, Ковальчук – второй - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 11:48Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)Автор: Сметанникова Дарья

    Кучеров стал первой звездой дня НХЛ, Ковальчук – второй

    Национальная хоккейная лига назвала звезд дня регулярного чемпионата.

    Первой звездой дня признан российский форвард «Тапмы-Бэй» Никита Кучеров, который набрал 5 (1+4) очков в матче против «Эдмонтона» (6:3). Кучеров поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

    Нападающий «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук стал второй звездой дня. Россиянин в матче с «Сан-Хосе» (3:2) оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

    Третьей звездой дня стал вратарь «Виннипега» Лоран Броссуа, который отразил все 40 бросков по своим воротам в матче с «Ванкувером» (1:0).

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