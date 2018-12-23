Кучеров стал первой звездой дня НХЛ, Ковальчук – второй

Хоккей 23 декабря 2018 11:48 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ) Автор: Сметанникова Дарья

Национальная хоккейная лига назвала звезд дня регулярного чемпионата.

Первой звездой дня признан российский форвард «Тапмы-Бэй» Никита Кучеров, который набрал 5 (1+4) очков в матче против «Эдмонтона» (6:3). Кучеров поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона.

Нападающий «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук стал второй звездой дня. Россиянин в матче с «Сан-Хосе» (3:2) оформил дубль, забросив победную шайбу в овертайме.

Третьей звездой дня стал вратарь «Виннипега» Лоран Броссуа, который отразил все 40 бросков по своим воротам в матче с «Ванкувером» (1:0).