«Витязь» в гостях обыграл «Куньлунь»

Хоккей 23 декабря 2018 13:04 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Витязь». Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

В составе китайской команды единственную шайбу забросил Майкл Латта. У «Витязя» отличились Егор Воронков, Александр Евсеенков и Никита Выглазов.

Команда из Подольска занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на девятой позиции на Востоке.

«Куньлунь» 25 декабря примет дома СКА, а «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с «Амуром».