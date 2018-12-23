«Витязь» в гостях обыграл «Куньлунь» - Советский спорт
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Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 10:00
    Куньлунь Ред Стар
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
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    0
    0
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    0
    0
  • КХЛ
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    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
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    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
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    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
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    0
    • Хоккей23 декабря 2018 13:04Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

    «Витязь» в гостях обыграл «Куньлунь»

    В Пекине состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Куньлунь Ред Стар» принимал «Витязь». Матч закончился победой гостей со счетом 3:1.

    В составе китайской команды единственную шайбу забросил Майкл Латта. У «Витязя» отличились Егор Воронков, Александр Евсеенков и Никита Выглазов.

    Команда из Подольска занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции. «Куньлунь» идет на девятой позиции на Востоке.

    «Куньлунь» 25 декабря примет дома СКА, а «Витязь» в этот же день сыграет в гостях с «Амуром».

    #хк витязь#хк куньлунь ред стар#кхл
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