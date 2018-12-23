Юлиус Гудачек: Хотел более тщательно подготовиться к ретро-матчу, но не было времени

Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек – о победе в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ).
– Какие у вас эмоции от первого вашего ретро-матча за «Спартак»?
– Я уже принимал участие в ретро-матче, но за другую команду, – приводит слова Гудачева официальный сайт «Спартака». – Мне очень нравится эта идея! Я бы хотел более тщательно подготовиться к нему: сделать шлем, например – но, к сожалению, не было времени. Думаю, в следующем году все будет.
– Какие у вас воспоминания о 90-х годах?
– В начале мы были Чехословакией, потом наши страны разделились. Я был маленьким, 90-е - время моего детства. Мне очень нравится это десятилетие.
– Хотели бы вернуться в эти годы хотя бы на денек?
– Кроме ретро-матча? Да. Я был молодой, волосы у меня еще были (смеётся). Сегодня мне всё очень понравилось. Прекрасная атмосфера!
– Что вы дарили после матча болельщикам?
– Кепки, шапки, футболки - хотелось порадовать болельщиков не только победой.