Юлиус Гудачек: Хотел более тщательно подготовиться к ретро-матчу, но не было времени - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 18:13Источник: ХК «Спартак»

    Юлиус Гудачек: Хотел более тщательно подготовиться к ретро-матчу, но не было времени

    Голкипер «Спартака» Юлиус Гудачек – о победе в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ).

    – Какие у вас эмоции от первого вашего ретро-матча за «Спартак»?
    – Я уже принимал участие в ретро-матче, но за другую команду, – приводит слова Гудачева официальный сайт «Спартака». – Мне очень нравится эта идея! Я бы хотел более тщательно подготовиться к нему: сделать шлем, например – но, к сожалению, не было времени. Думаю, в следующем году все будет.

    – Какие у вас воспоминания о 90-х годах?
    – В начале мы были Чехословакией, потом наши страны разделились. Я был маленьким, 90-е - время моего детства. Мне очень нравится это десятилетие.

    – Хотели бы вернуться в эти годы хотя бы на денек?
    – Кроме ретро-матча? Да. Я был молодой, волосы у меня еще были (смеётся). Сегодня мне всё очень понравилось. Прекрасная атмосфера!

    – Что вы дарили после матча болельщикам?
    – Кепки, шапки, футболки - хотелось порадовать болельщиков не только победой.

    #кхл#хк спартак#хк сочи#гудачек юлиус
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