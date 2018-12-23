Артем Воронин: Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьезно готовился к противостоянию - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 18:30Источник: ХК «Спартак»

    Артем Воронин: Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьезно готовился к противостоянию

    Нападающий «Спартака» Артем Воронин – о победе в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ).

    – Что скажете об игре?
    – Тяжелый матч. Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьезно готовился к противостоянию, как, впрочем, и мы, поэтому хоккей был немного вязкий, – приводит слова Воронина официальный сайт «Спартака». – У нас не все получалось, все-таки усталость накапливается, раз на раз не приходится. В большинстве определяется результат, это главное. Забьешь в большинстве - будет легче в формате «5 на 5».

    – Вам форма ретро-матча понравилась?
    – Необычно было играть в форме оранжевого цвета, мы ничего против не имеем. Моя любимая форма в истории – это черная с красным, в которой команда играла в шестидесятые годы, она круто смотрится. Круто было бы черную форму на постоянной основе иметь как третий комплект.

    – Что вы вспоминаете о 90-х годах?
    – В девяностые годы я с отцом много ходил по различным увеселительным местам. Аттракционы? Можно и так сказать. В общем, отцовские девяностые я застал, и есть хорошие воспоминания. Все было, папка тоже веселился, и мне иногда приходилось выходить с ним, контролировать его.

    #хк спартак#хк сочи#воронин артем
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