Артем Воронин: Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьезно готовился к противостоянию

Хоккей 23 декабря 2018 18:30 Источник: ХК «Спартак»

Нападающий «Спартака» Артем Воронин – о победе в ретро-матче регулярного чемпионата КХЛ с «Сочи» (3:2 ОТ).

– Что скажете об игре?

– Тяжелый матч. Соперник хорошо разобрал нашу игру, серьезно готовился к противостоянию, как, впрочем, и мы, поэтому хоккей был немного вязкий, – приводит слова Воронина официальный сайт «Спартака». – У нас не все получалось, все-таки усталость накапливается, раз на раз не приходится. В большинстве определяется результат, это главное. Забьешь в большинстве - будет легче в формате «5 на 5».

– Вам форма ретро-матча понравилась?

– Необычно было играть в форме оранжевого цвета, мы ничего против не имеем. Моя любимая форма в истории – это черная с красным, в которой команда играла в шестидесятые годы, она круто смотрится. Круто было бы черную форму на постоянной основе иметь как третий комплект.

– Что вы вспоминаете о 90-х годах?

– В девяностые годы я с отцом много ходил по различным увеселительным местам. Аттракционы? Можно и так сказать. В общем, отцовские девяностые я застал, и есть хорошие воспоминания. Все было, папка тоже веселился, и мне иногда приходилось выходить с ним, контролировать его.