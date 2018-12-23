Алексей Тертышный: Могли зацепить очко, но «Автомобилист» хорошо сыграл в обороне - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 20:46Источник: ХК «Автомобилист»

    Алексей Тертышный: Могли зацепить очко, но «Автомобилист» хорошо сыграл в обороне

    Главный тренер «Трактор» Алексей Тертышный подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:3).

    - По нашей игре – соперник был сегодня быстрее нас, во многих моментах мы не успевали, все время где-то догоняли, много проигрывали единоборств. Пришлось перейти на три звена, и это дало свой результат - быстро вернулись в игру в третьем периоде. Могли зацепить очко, но соперник хорошо сыграл в обороне, вратарь у них выручил, и нам это не удалось. Но ребята молодцы, показали хороший третий период по движению и по качеству, создали моментов. Это положительный момент, - приводит слова наставника пресс-служба «Автомобилиста».

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