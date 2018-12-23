Андрей Мартемьянов: Два периода матча с «Трактором» сыграли практически идеально

Хоккей 23 декабря 2018 20:48 Источник: ХК «Автомобилист»

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2).

- Два периода играли практически идеально, в третьем - попросили команду сыграть по счету. К сожалению, пропустили быстрый гол и потеряли игру. Но, перейдя на три звена, немного выровняли игру и стали четче играть в обороне, и контратаки получались иногда. Но индивидуальные ошибки приводят к таким моментам, когда игру нужно вытаскивать на жилах.

- Что сказали команде во втором перерыве?

- Попросили сконцентрироваться на первых минутах, но, к сожалению, нам это не совсем удалось. Точнее, совсем не удалось. Ну а дальше вы все видели.

- Планируется ли какое-то дальнейшее усиление команды?

- Может быть, но это вопрос не ко мне.

Как оцениваю игру Кольцова? Довольно неплохо, четвертый матч провел, но сегодня травму получил. Видно, что человек без предсезонной подготовки, и спрашивать с него еще рановато, ему нужно набрать игровые и физические кондиции. Все-таки игра в Высшей лиге – это не КХЛ. Две трети чемпионата прошло, все борются за очки, за место в плей-офф, каждый матч как последний. Претензий к нему по отношению к работе и к самой игре у тренерского штаба нет. Опытный игрок, нам нужен был. Если все в порядке будет, то в плей-офф нам поможет, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста».