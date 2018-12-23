Андрей Мартемьянов: Два периода матча с «Трактором» сыграли практически идеально - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 15:00
    Автомобилист
    Трактор
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:00
    Слован
    Металлург Мг
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
    • Хоккей23 декабря 2018 20:48Источник: ХК «Автомобилист»

    Андрей Мартемьянов: Два периода матча с «Трактором» сыграли практически идеально

    Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов подвел итоги гостевого матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:2).

    - Два периода играли практически идеально, в третьем - попросили команду сыграть по счету. К сожалению, пропустили быстрый гол и потеряли игру. Но, перейдя на три звена, немного выровняли игру и стали четче играть в обороне, и контратаки получались иногда. Но индивидуальные ошибки приводят к таким моментам, когда игру нужно вытаскивать на жилах.

    - Что сказали команде во втором перерыве?
    - Попросили сконцентрироваться на первых минутах, но, к сожалению, нам это не совсем удалось. Точнее, совсем не удалось. Ну а дальше вы все видели.

    - Планируется ли какое-то дальнейшее усиление команды?
    - Может быть, но это вопрос не ко мне.

    Как оцениваю игру Кольцова? Довольно неплохо, четвертый матч провел, но сегодня травму получил. Видно, что человек без предсезонной подготовки, и спрашивать с него еще рановато, ему нужно набрать игровые и физические кондиции. Все-таки игра в Высшей лиге – это не КХЛ. Две трети чемпионата прошло, все борются за очки, за место в плей-офф, каждый матч как последний. Претензий к нему по отношению к работе и к самой игре у тренерского штаба нет. Опытный игрок, нам нужен был. Если все в порядке будет, то в плей-офф нам поможет, - приводит слова Мартемьянова пресс-служба «Автомобилиста».

    #кхл#хк автомобилист#хк трактор#мартемьянов андрей
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта