«Металлург» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде «Слован» - Советский спорт
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    • Хоккей23 декабря 2018 21:16Источник: «Советский спорт»

    «Металлург» одержал четвертую победу кряду, обыграв на выезде «Слован»

    В матче регулярного чемпионата КХЛ магнитогорский «Металлург» на выезде обыграл братиславский «Слован» со счетом 4:1.

    У победителей встречи голами отметились Деннис Расмуссен (6-я минута), Роман Любимов (19), Евгений Тимкин (39) и Денис Платонов (41), а у хозяев льда единственную шайбу забросил Андрей Месарош (36).

    «Металлург» одержал четвертую победу кряду и с 60 очками занимает четвертое место в Восточной конференции, а «Слован», потерпевший поражение в 13-м матче кряду, расположился на 12-й строчке на Западе, имея в активе 23 очка.

    В следующем матче обеим командам будет противостоять «Торпедо», но подопечным Владимира Орсага 26 декабря, а «Магнитке» – 5 января.

    #кхл#хк металлург магнитогорск#хк слован
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