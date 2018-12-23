Евгений Малкин: Любой спортсмен проходит через черные полосы

Хоккей 23 декабря 2018 23:25 Источник: Национальная Хоккейная Лига (НХЛ)

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился мнением о своей игре в первой половине сезона регулярного чемпионата НХЛ.

- Команда проигрывала, у меня немного потерялась уверенность. Был тяжелый период, я много нервничал. Разные мысли крутились в голове. Но стараюсь быть в хорошем настроении. Любой спортсмен проходит через черные полосы. Надо их преодолеть, двигаться дальше. Все зависит от меня. Я знаю, что никто мне не поможет, за меня не сыграет. Забиваешь гол, и эта уверенность возвращается. Или ждешь Нового года, загадываешь желание, - приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

Напомним, что российский форвард забил только два гола в последних 15 матчах «Питтсбурга».