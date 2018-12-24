«Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Бучневич не реализовал буллит - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 06:15Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Филадельфия» обыграла «Рейнджерс», Бучневич не реализовал буллит

    Встреча прошла на арене "Мэдисон Сквер Гарден".

    Хоккеисты "Филадельфии" нанесли поражение "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 в пользу гостей.

    Российский защитик "Филадельфии" Иван Проворов провел на льду 24 минуты и 28 секунд, а нападающие "Рейнджерс" Павел Бучневич и Владислав Наместников отыграли 18:17 и 15:18 соответственно.

    Отметим, что Бучневич не реализовал буллит в послематчевой серии.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Рейнджерс» – «Филадельфия» – 2:3 Б (1:0, 0:1, 1:1, 0:0, 0:1)

    Голы: Крайдер (Хейз, Стаал), 10:05 – 1:0; Раффль (Санхайм), 21:46 – 1:1; Симмондс (Кутюрье, Ворачек), 45:01 – 1:2; Нивс (Андерссон), 45:23 – 2:2.

    Победный буллит: Патрик, 65:00 – 2:3.

    #НХЛ#хк филадельфия флайерз#хк нью-йорк рейнджерс
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