«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук отдал голевой пас - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 07:02Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук отдал голевой пас

    Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене".

    Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" одержали победу над "Вегас голден Найтс" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.

    Отметим, что российский форвард "королей" Илья Ковальчук отдал голевой пас. Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Тайлер Тоффоли.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    "Вегас" – "Лос-Анджелес" – 3:4 (Овертайм)

    Голы: 1:0 – 10 Носек (Холден, Линдберг); 1:1 – 23 Амадио (Лафф, Кемпе); 2:1 – 30 Смит (Холден, Маршессо); 2:2 – 32 Иафалло (Ковальчук); 2:3 – 42 Картер (Копитар, Даути); 3:3 – 46 Ривс (Пирри, Шмидт); 3:4 – 61 Тоффоли (Фантенберг)

    #НХЛ#хк вегас голден найтс#хк лос-анджелес кингз#ковальчук илья
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