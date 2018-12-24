«Лос-Анджелес» победил «Вегас», Ковальчук отдал голевой пас

Встреча прошла на "Ти-Мобайл Арене".
Хоккеисты "Лос-Анджелес Кингз" одержали победу над "Вегас голден Найтс" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 4:3.
Отметим, что российский форвард "королей" Илья Ковальчук отдал голевой пас. Победную шайбу на 2-й минуте овертайма забросил Тайлер Тоффоли.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" – "Лос-Анджелес" – 3:4 (Овертайм)
Голы: 1:0 – 10 Носек (Холден, Линдберг); 1:1 – 23 Амадио (Лафф, Кемпе); 2:1 – 30 Смит (Холден, Маршессо); 2:2 – 32 Иафалло (Ковальчук); 2:3 – 42 Картер (Копитар, Даути); 3:3 – 46 Ривс (Пирри, Шмидт); 3:4 – 61 Тоффоли (Фантенберг)