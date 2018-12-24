«Даллас» уступил «Айлендерс», Радулов получил 4 удаления - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 07:17Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Даллас» уступил «Айлендерс», Радулов получил 4 удаления

    Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр".

    "Даллас Старз" в матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 1:3.

    В составе победителей отличились Кейси Сизикас, Андерс Ли и Лео Комаров. Единственную шайбу хозяев забросил Тайлер Питлик, который отличился на 27-й минуте матча.

    Отметим, что российский форвард "Старз" Александр Радулов провел на льду 20 минут и 5 секунд. За это время хоккеист получил четыре удаления. Также на его счету показатель полезности "-2", 1 бросок в створ и 3 силовых приема. У его одноклубника – Валерия Ничушкина – "-1" за 13 минут и 51 секунду.

    Голкипер "Далласа" Антон Худобин отразил 25 бросков из 27, а форвард "Старз" Денис Гурьянов за 11 минут и 21 секунду нанес 2 броска по воротам.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Даллас» – «Айлендерс» – 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

    Голы: Питлик (Янмарк, Спецца), 26:20 – 1:0; Сизикас, 34:10 – 1:1; Ли (Ледди, Барзал), 48:50 – 1:2; Комаров, 59:00 – 1:3.

    #НХЛ#хк даллас старз#хк нью-йорк айлендерс#радулов александр
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