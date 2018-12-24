«Детройт» упустил победу над «Торонто» и проиграл в овертайме - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 07:42Источник: «Советский спорт»Автор: Гичунцев Артур

    «Детройт» упустил победу над «Торонто» и проиграл в овертайме

    Встреча прошла на "Скотиабанк-Арене".

    Хоккеисты "Торонто" обыграли "Детройт" в матче регулярного чемпионата НХЛ – 5:4.

    Гости могли одержать победу, однако, за 8 секунд до конца третьего периода Джон Таварес сравнял счет и перевел игру в овертайм, а Каспери Капанен принес "Мэйпл Лифс" победу.

    Отметим, что защитник "Торонто" Никита Зайцев провел на льду 17 минут и 31 секунду.

    НХЛ
    Регулярный чемпионат

    «Торонто» – «Детройт» – 5:4 ОТ (1:2, 2:1, 1:1, 1:0)

    Голы: Капанен (Мэттьюс, Райлли), 00:27 – 1:0; Гронек, 03:45 – 1:1; Расмуссен (Ларкин, Дженсен), 19:18 – 1:2; Эн (Миган), 29:53 – 1:3; Готье (Линдхольм, Мур), 32:52 – 2:3; Райлли (Таварес, Юнссон), 34:00 – 3:3; Нильсен (Кронвалль, Бертуцци), 52:03 – 3:4; Таварес (Гардинер), 59:52 – 4:4; Капанен (Дермотт, Кадри), 61:53 – 5:4.

    #НХЛ#хк торонто мэйпл лифс#хк детройт ред уингз
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