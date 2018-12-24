КХЛ дисквалифицировала Тихонова на один матч за драку с Карнауховым (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Матч-центр

  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 16:30
    Барыс
    Адмирал
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 17:00
    Салават Юлаев
    Локомотив
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Авангард
    Сибирь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ХК Сочи
    Торпедо
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    ЦСКА
    Нефтехимик
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 19:30
    Динамо Мн
    Ак Барс
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 12:30
    Амур
    Витязь
    0
    0
  • КХЛ
    КХЛ - регулярный чемпионат
    начало в 14:30
    Куньлунь Ред Стар
    СКА
    0
    0
    • Хоккей24 декабря 2018 11:23Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    КХЛ дисквалифицировала Тихонова на один матч за драку с Карнауховым (видео)

    Форвард СКА пропустит игру с «Куньлунь Ред Стар».

    Форвард СКА Виктор Тихонов дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

    Такое решение Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял после матча с ЦСКА (1:4), в котором Тихонов подрался с форвардом Павлом Карнауховым.

    «Тихонов был наказан большим штрафом за драку. Для нападающего это наказание стало вторым в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, Тихонов получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф», – говорится в заявлении СДК.

    Таким образом, Тихонов пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 25 декабря в Шанхае.

    В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 27 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+5» и 20 минутах штрафа.

    #кхл#хк ска#тихонов виктор#хк цска#карнаухов павел#сдк кхл#хк куньлунь ред стар
    О редакции
    Политика конфиденциальности
    Реклама на сайте
    Правовая информация
    Вакансии
    © 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
    Мобильное приложение

    Новости спорта