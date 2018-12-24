КХЛ дисквалифицировала Тихонова на один матч за драку с Карнауховым (видео)

Хоккей 24 декабря 2018 11:23 Источник: КХЛ Автор: Липкин Антон

Форвард СКА пропустит игру с «Куньлунь Ред Стар».

Форвард СКА Виктор Тихонов дисквалифицирован на один матч регулярного чемпионата КХЛ, сообщает официальный сайт лиги.

Такое решение Спортивно-дисциплинарный комитет (СДК) КХЛ принял после матча с ЦСКА (1:4), в котором Тихонов подрался с форвардом Павлом Карнауховым.

«Тихонов был наказан большим штрафом за драку. Для нападающего это наказание стало вторым в сезоне, поэтому в соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, Тихонов получает один матч дисквалификации и индивидуальный штраф», – говорится в заявлении СДК.

Таким образом, Тихонов пропустит матч с «Куньлунь Ред Стар», который состоится 25 декабря в Шанхае.

В нынешнем сезоне 30-летний нападающий провел 27 матчей, в которых набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности «+5» и 20 минутах штрафа.