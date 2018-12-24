Гудачек, Емелин и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 14:14Источник: КХЛАвтор: Липкин Антон

    Гудачек, Емелин и Семин признаны лучшими игроками недели в КХЛ

    Коновалов стал лучшим новичком.

    КХЛ определила лучших игроков 15-й недели регулярного чемпионата, сообщает официальный сайт лиги.

    Лучшим вратарем назван Юлиус Гудачек из «Спартака». 30-летний словак помог красно-белым одержать три победы в трех матчах (одну из них – «на ноль»). Гудачек отразил 96,39 процента бросков при коэффициенте надежности 0,96 гола за игру.

    Лучшим защитником выбран Алексей Емелин из «Авангарда». 32-летний игрок обороны набрал 3 (2+1) очка в трех матчах. Емелин не завершил ни одну игру с отрицательным показателем полезности при общем показателе «+1», нанес 11 бросков по воротам, провел десять силовых приемов и в среднем за матч проводил на льду по 24 минуты 20 секунд.

    Лучшим форвардом стал Александр Семин из «Витязя». 34-летний нападающий помог команде победить во всех трех играх недели, забросив в них четыре шайбы. На счету Семина победный гол в ворота ЦСКА и хет-трик (в том числе еще одна решающая шайба) в матче с «Сочи».

    Лучшим новичком недели признан голкипер «Локомотива» Илья Коновалов. 20-летний вратарь выиграл два из трех матчей (один из них – «на ноль»), отразил 96,55 процента бросков при коэффициенте надежности 1,04 гола за игру. Его нынешняя сухая серия составляет 94 минуты 41 секунду.

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