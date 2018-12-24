«Йокерит» продлил контракты с Калниньшем и Грантом - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 17:09Источник: ХК «Йокерит»Автор: Липкин Антон

    «Йокерит» продлил контракты с Калниньшем и Грантом

    Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год с возможностью продления еще на сезон.

    Голкипер Янис Калниньш и защитник Алекс Грант продлили контракты с «Йокеритом», сообщает официальный сайт «шутов».

    Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год с опцией продления на сезон 2020/2021.

    27-летний латвиец Калниньш перешел в «Йокерит» в межсезонье из рижского «Динамо». В 22 матчах за команду он одержал 15 побед, из них три – «на ноль», отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,09 шайбы за игру.

    29-летний канадец Грант проводит первый сезон в КХЛ. В 37 матчах на его счету 23 (9+14) очка при показателе полезности «+11» и 40 минутах штрафа.

    Напомним, «Йокерит» набрал 57 очков в 40 матчах и занимает третье место в Западной конференции.

    #кхл#хк йокерит#калниньш янис#грант алекс
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