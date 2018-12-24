«Йокерит» продлил контракты с Калниньшем и Грантом

Хоккей 24 декабря 2018 17:09 Источник: ХК «Йокерит» Автор: Липкин Антон

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год с возможностью продления еще на сезон.

Голкипер Янис Калниньш и защитник Алекс Грант продлили контракты с «Йокеритом», сообщает официальный сайт «шутов».

Соглашения с обоими игроками рассчитаны на один год с опцией продления на сезон 2020/2021.

27-летний латвиец Калниньш перешел в «Йокерит» в межсезонье из рижского «Динамо». В 22 матчах за команду он одержал 15 побед, из них три – «на ноль», отразил 92,8 процента бросков при коэффициенте надежности 2,09 шайбы за игру.

29-летний канадец Грант проводит первый сезон в КХЛ. В 37 матчах на его счету 23 (9+14) очка при показателе полезности «+11» и 40 минутах штрафа.

Напомним, «Йокерит» набрал 57 очков в 40 матчах и занимает третье место в Западной конференции.