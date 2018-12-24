Кэм Эткинсон: Просто удивительно, как сэйвы Бобровского поднимают боевой дух команды

Хоккей 24 декабря 2018 18:13 Источник: NHL Автор: Липкин Антон

«Коламбус» всухую победил «Нью-Джерси».

Форвард «Коламбуса» Кэм Эткинсон оценил игру голкипера Сергей Бобровского после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Джерси» (3:0).

«Когда Бобровский показывает свой лучший хоккей, играет с такой уверенностью, он вселяет уверенность и в нас, а скамейка остается спокойной, – приводит слова 29-летнего американца официальный сайт НХЛ. – Мы рассчитываем на такие его сэйвы, и просто удивительно, как это поднимает боевой дух коллектива. Когда он нам нужен, он всегда на месте».

Напомним, 30-летний Бобровский отразил все 39 бросков «Нью-Джерси» и во второй раз в сезоне сыграл «на ноль».

Бобровский был признан первой звездой матчи и второй – всего игрового дня НХЛ.