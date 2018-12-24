«Барыс» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом»

Хоккей 24 декабря 2018 18:51 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Барыса» переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В составе казахского клуба заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (4-я минута), Дастин Бойд (9), Андре Петерссон (19) и Мэттью Фрэттин (48). У дальневосточной команды отличились Егор Яковлев (11), Денис Вихарев (13) и Карел Кубат (19).

После этой победы «Барыс», набрав 56 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 22 балла, располагается на 13 месте.

В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Трактора», а «Адмирал» на своем льду примет «Витязь».