«Барыс» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом» - Советский спорт
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    • Хоккей24 декабря 2018 18:51Источник: «Советский спорт»

    «Барыс» на своем льду одержал волевую победу над «Адмиралом»

    Хоккеисты «Барыса» переиграли «Адмирал» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

    В составе казахского клуба заброшенными шайбами отметились Роман Старченко (4-я минута), Дастин Бойд (9), Андре Петерссон (19) и Мэттью Фрэттин (48). У дальневосточной команды отличились Егор Яковлев (11), Денис Вихарев (13) и Карел Кубат (19).

    После этой победы «Барыс», набрав 56 очков, занимает пятую строчку в турнирной таблице Восточной конференции. «Адмирал», имея в активе 22 балла, располагается на 13 месте.

    В следующем матче «Барыс» на выезде сыграет против «Трактора», а «Адмирал» на своем льду примет «Витязь».

    #кхл#хк барыс#хк адмирал
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