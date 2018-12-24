Минское «Динамо» переиграло «Ак Барс», одержав третью победу подряд

Хоккей 24 декабря 2018 19:40 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты минского «Динамо» взяли верх над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

В составе минского клуба заброшенными шайбами отметились Алексей Терещенко (2-я минута), Сергей Костицын (17) и Дмитрий Буйницкий (45). У казанского клуба отличились Иржи Секач (41) и Роб Клинкхаммер (53).

После этой победы «Динамо», набрав 28 очков, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 64 балла, располагается на третьем месте на «Востоке».

В следующей игре «Динамо» на выезде сыграет с «Трактором», а «Ак Барс» в гостях встретится с «Сочи».