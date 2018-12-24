«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева» - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетболЛучшее за год

Рубрики

НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняИтоги года 2018

Виды спорта

Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Хоккей24 декабря 2018 19:43Источник: «Советский спорт»

«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Хоккеисты «Локомотива» в овертайме взяли верх над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи у ярославской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Апальков (5-я минута), Георгий Иванов (36), Брэндон Козун (42). В составе уфимского клуба хет-триком отличился Захар Арзамасцев (17, 45, 51).

В овертайме победный бросок на счету Дениса Алексеева (61).

После этой победы «Локомотив», набрав 55 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 50 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Локомотив» на своем льду примет «Спартак», а «Салават Юлаев» дома сыграет против «Сибири».

#кхл#хк салават юлаев#хк локомотив
О редакции
Политика конфиденциальности
Реклама на сайте
Правовая информация
Вакансии
© 2018 sovsport.ru яндекс.метрика
Мобильное приложение

Новости спорта