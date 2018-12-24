«Локомотив» в овертайме вырвал победу у «Салавата Юлаева»

Хоккей 24 декабря 2018 19:43 Источник: «Советский спорт»

Хоккеисты «Локомотива» в овертайме взяли верх над «Салаватом Юлаевым» в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 4:3.

В основное время встречи у ярославской команды заброшенными шайбами отметились Даниил Апальков (5-я минута), Георгий Иванов (36), Брэндон Козун (42). В составе уфимского клуба хет-триком отличился Захар Арзамасцев (17, 45, 51).

В овертайме победный бросок на счету Дениса Алексеева (61).

После этой победы «Локомотив», набрав 55 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. «Салават Юлаев», имея в активе 50 баллов, занимает шестое место на «Востоке».

В следующем матче «Локомотив» на своем льду примет «Спартак», а «Салават Юлаев» дома сыграет против «Сибири».