Дмитрий Квартальнов: Чуть потеряли концентрацию и тут же были наказаны

Хоккей 24 декабря 2018 19:51 Источник: Sport24.ru

Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Квартальнов подвел итог матча с «Салаватом Юлаевым» (4:3 ОТ).

- Конечно, довольны двумя очками. Так сложилось, что повели в счете. Надо, может быть, и было доигрывать. Но опять же - играли с хорошим соперником. Чуть потеряли концентрацию и тут же были наказаны. В овертайме нам повезло – забили, - приводит слова Квартальнова Sport24.ru.

Добавим, что «Локомотив», набрав 55 очков, располагается на четвертой строчке в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче ярославский клуб на своем льду примет «Спартак».