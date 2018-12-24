Андрей Скабелка: Забили два гола и посчитали «Адмирал» не будет сильно упираться - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 20:37Источник: ХК «Барыс»

Андрей Скабелка: Забили два гола и посчитали «Адмирал» не будет сильно упираться

Главный тренер «Барыса» Андрей Скабелка подвел итоги домашнего матче чемпионата КХЛ против «Адмирала» (4:3).

- Готовились мы очень серьезно к «Адмиралу», смотрели матч с «Сибирью». Команда сейчас на ходу, хорошо катается, неплохо играет в давление. Но мы начали неплохо, забили два гола и посчитали, наверное, что «Адмирал» не будет сильно упираться. Но я еще раз скажу, что команда настырная, неуступчивая, и к концу периода мы уже проигрывали. Хорошо, что смогли сравнять в концовке периода, было много моментов во втором периоде, достаточно и в третьем.

Зрителям, наверное, такая игра понравилась, держала в напряжении. Но у нас тренеров есть вопросы, и есть над чем работать. Мы довольны что дома мы завершили год победой, спасибо болельщикам за поддержку. Также хочу поздравить всех с наступающим Новым годом и пожелать всего хорошего, - приводит слова специалиста пресс-служба «Барыса».

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