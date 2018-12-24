Зинэтула Билялетдинов: Сделали много в атаке, но голкипер «Динамо» усложнил нам жизнь - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 20:42Источник: ХК «Ак Барс»

Зинэтула Билялетдинов: Сделали много в атаке, но голкипер «Динамо» усложнил нам жизнь

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвел итоги гостевого матча чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

– Сейчас у нас не очень хорошее время, не все у нас получается. Но ребята работают, трудятся. В этой игре сделали много в атаке, создали достаточно моментов. Вратарь «Динамо» играл здорово и усложнил нам задачу забить. Нам есть над чем работать, будем работать.

– Почему в первых двух периодах «Ак Барс» не был похож сам на себя?
– Я уже сказал, что очень здорово сыграл вратарь. Не случайно он был назван лучшим игроком. В этом была сложность, - приводит слова специалиста пресс-служба «Ак Барса».

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