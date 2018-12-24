Артем Лукоянов: В матче с «Динамо» у нас не получилось сыграть так, как мы можем - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 20:44Источник: ХК «Ак Барс»

Артем Лукоянов: В матче с «Динамо» у нас не получилось сыграть так, как мы можем

Нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов подвел итоги гостевого матча чемпионата КХЛ против минского «Динамо» (2:3).

– Каждый хотел выиграть, матч получился живым, поэтому кто-то где-то не успевал, приходилось фолить. Думаю, у нас не получилось сыграть так, как мы можем. Результатом недовольны.

– Не считаете ли вы, что вам не удалось вкатиться в игру сегодня?
– Естественно, то, что мы на первых минутах стали проигрывать, говорит о плохом старте. Это отразилось на всей игре, - цитирует Лукоянова пресс-служба «Ак Барса».

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