Николай Цулыгин: «Локомотив» очень здорово поймал нас на контратаках

Хоккей 24 декабря 2018 21:03 Источник: ХК «Салават Юлаев»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвел итоги домашнего матча чемпионата КХЛ против «Локомотива» (3:4 ОТ).

– Можно нам занести в плюс третий период. При 1-3 ребята не остановились, не бросили играть, а продолжали биться и бороться и сравняли счет. К сожалению, проиграли в овертайме. Но все равно, можно сказать, что не сдались.

Была хорошая борьба и соперник очень здорово поймал нас на контратаках, и еще несколько они не забили. Вот это у них очень здорово сегодня получалось. Чуть увлекались нападением и тут же получали контратаку. При этом где-то Юха до этого выручил, оставил в игре и команда поддержала его, вернулась в игру. Можно сказать, что мы сегодня очко завоевали, - цитирует Цулыгина пресс-служба «Салавата Юлаева».