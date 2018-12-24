Данис Зарипов: Нужно сделать правильные выводы из поражения от минского «Динамо»

Хоккей 24 декабря 2018 21:27 Источник: ХК «Ак Барс» Автор: Сметанникова Дарья

Хоккеисты минского «Динамо» взяли верх над «Ак Барсом» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

Капитан казанской команды Данис Зарипов подвел итог матча в Минске.

«Если честно, я не помню первую игру, не помню действия команды «Динамо». Игр уже сыграно много, и чего-то особенного из того матча я сейчас не вспомню. Мы выходили сегодня как всегда с настроем на победу. К сожалению, собрались только в середине третьего периода, начали играть на полную. И это все привело к тому, что не смогли победить сегодня. Два быстрых гола, от которых мы долго приходили в себя.

Это был ключевой момент, когда первый раз мы играли пять на три. Надо было забивать хотя бы одну шайбу, и там было бы попроще. Хорошо, что забили во второй попытке. Конечно, большая редкость, что в одной игре два раза пять на три.

Есть специалисты, пусть они и оценивают игру нашего звена и всей команды. Нужно, как и всегда, сделать правильные выводы, извлечь из поражения уроки и выйти на игру с ХК «Сочи» с хорошим настроем», — цитирует Зарипова официальный сайт клуба.

После этой победы «Динамо», набрав 28 очков, занимает десятую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс», имея в активе 64 балла, располагается на третьем месте на «Востоке».