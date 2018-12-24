Дубль О’Делла помог «Сочи» обыграть дома «Торпедо» - Советский спорт
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Хоккей24 декабря 2018 21:53Источник: «Советский спорт»Автор: Сметанникова Дарья

Дубль О’Делла помог «Сочи» обыграть дома «Торпедо»

В Сочи состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ.

«Сочи» на домашней площадке принимал «Торпедо» и выиграл со счетом 5:2.

В составе южной команды дубль оформил Эрик О’Делл (34-я минута, 46). Еще по шайбе забросили Вадим Хомицкий (6), Андрей Алтыбармакян (10) и Мартин Бакош (51). У «Торпедо» отличились Денис Паршин (5) и Дамир Жафяров (58), реализовавший буллит.

«Сочи» поднялся на седьмую строчку в турнирной таблице Западной конференции. «Торпедо» располагается на той же позиции на Востоке.

В следующем матче «Сочи» дома примет «Ак Барс» 26 декабря. «Торпедо» в этот же день сыграет на выезде со «Слованом».

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